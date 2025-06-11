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Avcılar'da kısmen çöken binanın yıkımına devam edilirken elektrik ve internet kabloları koptu

Avcılar'da kısmen çöken binanın yıkımına devam edilirken elektrik ve internet kabloları koptu

23:0011/06/2025, Çarşamba
DHA
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Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan ancak, bayram nedeniyle ara verilen, iç tarafında gece saatlerinde kısmi çökme meydana gelen, bir evin duvarında delik oluşturan binanın yıkımı sırasında elektrik hatları zarar gördü. Bu nedenle iki sokak karanlıkta kaldı.

Olay 8 Haziran gecesi Cihangir Mahallesi Düz Sokak'ta yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında 20 Nisan'da sokaktaki 6 katlı binada başlatılan yıkım çalışmasına bayram tatili sebebiyle ara verildi. Gece yarısı binanın iç tarafında kısmi çökme meydana geldi. 

Ekipler bina çevresinde önlem alırken, bitişik bina da tedbir amacıyla boşaltıldı. Devam eden çalışmalar sırasında, bitişik binanın üst katının bir duvarı da kepçe darbesi nedeniyle yıkıldı.

Yıkımı yapan müteahhit firmanın, dairedeki zararı karşılayacağı öğrenildi. 

Bugün devam eden çalışmalarda ise, iş makinesinin çarpması sonucu sokaktaki 2 elektrik direği eğildi ve elektrik ile internet kabloları koptu.

Olay nedeniyle Düz Sokak ve yan tarafındaki Av Çıkmazı Sokak'ta saat 15.00'dan itibaren elektrik ve internet kesintisi yaşandı. Elektrik dağıtım firması yetkilileri, sokakta çalışma başlattı. 

Sokakta yaşayanlar, elektrik ve internet bağlantısının en kısa sürede gelmesini istediklerini söyledi.

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