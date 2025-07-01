Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Avcılar'da SMA'lı 11 aylık Muhammed'in tedavisi için toplanan para çalındı: Stantı kırıp kaçtı

Avcılar'da SMA'lı 11 aylık Muhammed'in tedavisi için toplanan para çalındı: Stantı kırıp kaçtı

11:421/07/2025, الثلاثاء
G: 1/07/2025, الثلاثاء
DHA
Sonraki haber

Avcılar'da bir şüpheli, Taşdemir ailesinin 11 aylık SMA'lı bebeği Muhammed'in tedavisi için toplanan bağışların bulunduğu standı kırıp paraları alarak kayıplara karıştı. Üstgeçitteki stanttan şüphelinin paraları aldığı anlar kameraya yansıdı. Hırsızlığa tepki gösteren anne Mehtap Taşdemir, oğlunu yaşatmak için kampanyaya destek istedi.

Esenyurt'ta oturan özel güvenlik görevlisi Tekin Taşdemir ile eşi Mehtap'ın üçüncü çocukları olarak 11 ay önce dünyaya gelen Muhammed'e SMA tanısı konuldu. Tedavisi yurt dışında büyük masraf gerektiren çocuğa ilaç için yardım toplanabilmesi amacıyla İstanbul Valiliği'nden izin alındı.

Avcılar'daki Şükrübey Metrobüs üstgeçidine konulan bağış kumbarası, Çarşamba günü kimliği belirsiz bir kişi tarafından kırıldı ve içindeki paralar alındı. Şüphelinin paraları aldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.





Toplanan paranın alınmasına tepki gösteren anne Mehtap Taşdemir, "Standımızdaki paraları almışlar. Bebeğimi kurtarmak için biz stant açıyoruz, ilacına kavuşsun diye. Allah rızası için destek olun oğluma. Hasta olduğunu duyduğumuzdan beri mücadele ediyoruz. Sizler olmadan biz başaramayız. Biz çocuğumuzu yaşatmak istiyoruz. Çok çaresiz kaldık. Oğlumu kaybetmek istemiyorum. Sesimizi duyuramıyoruz" dedi.





#sma
#avcılar
#hırsız
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kerem Aktürkoğlu'ndan 'Leman' paylaşımı: Yere batsın zihniyetiniz