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Avcılar'da yeraltı kabloları yandı: Caddeyi simsiyah bir duman kapladı

Avcılar'da yeraltı kabloları yandı: Caddeyi simsiyah bir duman kapladı

16:138/04/2025, Salı
DHA
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Avcılar'da yeraltı kablolarında patlamaların yaşandığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Caddeyi yoğun duman kaplarken, çevrede güvenlik önlemi alındı. Yoğun dumanın etkili olduğu caddede elektrik dağıtım şirketi yetkilileri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Avcılar Firuzköy Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında patlama sesleri duyuldu. 

 Ardından siyah duman yükseldi. Çevrede korkuya neden olan ve dakikalarca etkisini sürdüren dumanı gören çevre sakinleri ihbarda bulundu. 

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen elektrik şirketi yetkilileri konuyla ilgili çalışma başlattı.

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