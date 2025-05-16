Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi yarın İstanbul'da açılacak

Yüksek teknolojiyle donatılmış tanı ve tedavi üniteleri, modern klinikler, özel rehabilitasyon alanları ve çok disiplinli ekip yapısıyla öne çıkan hastanede, yürüme kaybı yaşayan, inme sonrası fonksiyonel destek ihtiyacı bulunan ya da ortopedik engellerle yaşamını sürdürenler için kişiye özel tedavi süreçleri planlanacak.

Hastaların fiziksel iyileşmesinin yanı sıra ruhsal ve sosyal destek ihtiyaçlarının da karşılanacağı bütüncül bir yaklaşımla hizmet verecek olan hastane, ileri rehabilitasyon teknolojileri ve robotik tedavi sistemleriyle dikkat çekiyor.