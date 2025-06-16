Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Ayçiçeği tarlalarında renkli manzaralar

Ayçiçeği tarlalarında renkli manzaralar

09:0916/06/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber

Tekirdağ'da ayçiçeklerin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar güzel görüntü oluşturdu.

#Ayçiçeği
#Tekirdağ
#Tarla
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteoroloji tarih vererek il il açıkladı! Sıcaklıklar artacak