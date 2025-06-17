Aydın dağlarında akzambaklar çiçek açtı

Koparılması yasak olan bitkinin mutlaka korunarak geleceğe taşınması gerektiğini ifade eden Başkan Sürücü; Bilimsel adı Lilium candidum olan Akzambaklar'ın Kirazlı'nın dağlarında açmaya başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı;





"Ülkemizde doğal olarak Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya'da yayılış gösteren Akzambaklar, Lübnan, Suriye, Filistin, Yunan Adaları, Balkanlarda da görülmektedir. Tükenme tehlikesindeki nadir bir tür olması nedeniyle koruma altına alınmıştır. Ulusal ve Uluslararası "VU" (Zarar Görebilir) Tehlike kategorisinde yer almaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Tür Koruma Eylem Planı yapılmıştır. Bölgemizde yoğun olarak Kirazlı dağlarında yayılış gösteren Akzambaklar, Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda ve Kemerönü Mevkii'nde de görülmektedir. Cezbedici kokusuyla birçok böceği kendisine çeken Akzambaklar insan kaynaklı olarak tehdit altında olup, her geçen yıl azalmaktadır."



