Aydın’da termometreler 42 dereceyi gösterdi: Vatandaşlar sığınacak gölge aradı

"Aydın bana serin geliyor"

Adana’dan Aydın’a gelen vatandaşlardan Elif Sinan; "Aydın’ın sıcağı benim için çok güzel. Şu an esiyor. Adana’nın sıcağını görmenizi istemem. Aşırı sıcak orada. Geçen sene 59 dereceleri gördük orada. Klimalar bile kar etmedi. O yüzden Aydın bana serin" dedi.

Vatandaşlardan Yücel İlbaş; "Biz alıştık. 30 senedir böyle ama sıcak. Klima ile soğuyoruz. Alıştık artık" dedi.