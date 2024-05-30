Baba dehşeti: Cinnet getirdi eşini ve kızını öldürdü

Mahalle sakini Yeter Gümüş, öldürülen Nazime Şahin ile aralarında geçen konuşmalardan söz ederek, "Eşim bana tat vermiyor, benden çocuklarımı bırakıp yanına gelmemi istiyor. Ben de çocuklarımı bırakıp gidemiyorum' dedi. ‘Kur'an'a, camiye öyle şeylere taptı kafayı yedi kocam' dedi. Bayan da ‘Ben çocuklarımı bırakıp gelemem' demiş." diye konuştu.







