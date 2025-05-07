Bahar Aksu cinayeti: Eski eşini öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Öte yandan Bahar Aksu ve Rüstem Elibol'un 2019 yılında evlendiği, çocuklarının olmadığı ve Aksu'nun 2020'de eşinin kendisini tehdit ettiği ve yaraladığı gerekçesiyle poliste 2 ayrı müracaatının olduğu öğrenilmişti.