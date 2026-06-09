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Bahçeli'nin taktığı yüzük ve rozet dikkat çekti: Sultan Alparslan'ın sözü referans alınarak yapıldı

Bahçeli'nin taktığı yüzük ve rozet dikkat çekti: Sultan Alparslan'ın sözü referans alınarak yapıldı

14:199/06/2026, Salı
G: 9/06/2026, Salı
DHA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, parmağındaki yüzük ve yakasındaki rozetin sembolik anlamlar taşıdığı ortaya çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda taktığı yüzük ve rozet dikkat çekti.

Yüzük tasarımında, berrak yapısı ve mavi tonlarıyla dikkat çeken Blue Topaz taşı kullanıldı. Blue Topaz taşının; şeffaf, ferahlatıcı görünümüyle dolaşım dengesine katkı sağladığı, düşük tansiyonu olan kişilere enerji verdiğine inanılıyor. 

Taşın çevresinde, Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan'a atfedilen 'Size öyle bir vatan aldım ki ebediyen sizin olacaktır' sözünün işlendiği yazı yer alıyor.


Yüzüğün yan kısımlarında ise Selçuklu kartal sembolünün kanat formu vurgulanıyor. Yüzüğün diğer cephelerinde kabartma olarak işlenen çift başlı kartal motifleri, tasarıma tarihi derinlik ve sembolik anlam katarken tüm unsurlar bir araya gelerek bütünlüklü bir kompozisyon oluşturdu.


Rozet tasarımının ise yüzüğün estetik ve sembolik unsurlarına uygun olarak blue topaz taşları, kabartma detaylar ve Sultan Alparslan'ın sözü referans alınarak yapıldığı öğrenildi. 

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