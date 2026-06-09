Bahçeli'nin taktığı yüzük ve rozet dikkat çekti: Sultan Alparslan'ın sözü referans alınarak yapıldı

Taşın çevresinde, Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan'a atfedilen 'Size öyle bir vatan aldım ki ebediyen sizin olacaktır' sözünün işlendiği yazı yer alıyor.





Yüzüğün yan kısımlarında ise Selçuklu kartal sembolünün kanat formu vurgulanıyor. Yüzüğün diğer cephelerinde kabartma olarak işlenen çift başlı kartal motifleri, tasarıma tarihi derinlik ve sembolik anlam katarken tüm unsurlar bir araya gelerek bütünlüklü bir kompozisyon oluşturdu.



