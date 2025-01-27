Bakan Fidan Türkiye'nin Suriye'de verdiği talimatı açıkladı: Milli orduya katılmalarını söyledik

O zaman tabii bir ton jeopolitik krizi de beraberinde tetiklemiş oldu bilmeden. Bunu yaparken de öyle bir şekilde yaptı ki başka bir terörist örgütü aldı. PKK/PYD'yi DEAŞ'la savaşmak ve DEAŞ'lı mahkumları hapiste tutmak üzere kullandı.





Biz dedik ki Amerika'ya bu yanlış, bunu başka türlü de yaparız. Özellikle Türkiye'nin milli güvenliğine muazzam bir tehdit oluşturuyor bu ve siz bunu biliyorsunuz."



