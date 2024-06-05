Bakan Özhaseki: Göz bebeğimiz özel çevre koruma bölgelerinin sayılarını artıracağız

Özhaseki, denizlerden ormanlara, yaylalardan göllere kadar çeşitli doğal ekosistem ve oluşumları barındıran ÖÇKB'lerin korunması için fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametrelerin izlenmesine devam edildiğini kaydetti.





Doğal kaynakların kirlenmesi ve tahribini önlemeye, kirlilik etkenlerini kontrol etmeye yönelik önlemlerin alınması için sürdürülen çalışmaların yeni dönemde de devam edeceğini belirten Özhaseki, şunları söyledi:

"ÖÇKB'lerin altyapı, katı atık ve arıtma hizmetleri önemli ölçüde tamamlandı. Türkiye genelindeki bu bölgelerde toplam 258 deniz, göl, akarsu ve atık su arıtma tesisi noktalarından her ay numuneler alarak yetkili laboratuvarlara analizleri yaptırıyoruz."











