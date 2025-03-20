Tekin, Milli Eğitim Akademisinin nerelerde açılacağına ilişkin soruya şu cevabı verdi:





"Halihazırda herhangi bir ilde mutlaka akademi açacağız ya da açmayacağız diye bir kararımız yok, esneğiz. Bize ya da kamu kurumuna ait, aradığımız standartlara sahip atıl binaları Milli Eğitim Akademisine dönüştürmek istiyoruz. Bazı illerde hizmet içi eğitim merkezlerimiz var, bunlar hem fiziki yapıları hem de kadroları itibarıyla Milli Eğitim Akademisi olmaya uygun, onları dönüştüreceğiz. Bazı illerde tespitlerimizi yaptık, Ankara ve İstanbul'da mutlaka olacak. Bunun dışında elimizdeki bina yapı stokuna baktığımızda mutlaka bir çözüm üreteceğiz. Kamu kurumları tarafından tahsis edilen ve Milli Eğitim Akademisi olmaya uygun binaları belirledik.





Kamu kaynaklarını optimum kullanmak açısından mevcut kaynaklarımızı Milli Eğitim Akademisine dönüştürüyoruz. Örnek vermek gerekirse İzmir, Antalya, Gaziantep ve Malatya'da mevcut binalarımızı dönüştürme sürecini başlattık. Bunların büyük çoğunluğu aynı zamanda konaklama imkanı olan yerler. Oradaki öğretmen adayı arkadaşlarımız konaklayabilecekler. Buralar, yükseköğretim kurumlarından eğitim alma imkanı olan lokasyonlar ve uygulama için rahatlıkla erişim sağlayabileceği, her türlü okulumuzun olduğu iller. 1 Eylül'e kadar bu binaların tamamını hazır hale getirmiş olacağız."