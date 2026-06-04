Bakırköy'de 50 milyonluk gizemli yangın: Kundaklama şüphesi

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİYLE İNCELEME





İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerinde dururken, çevredeki iş yerlerinin de güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yanan 4 otomobilin ise toplam değerinin yaklaşık 50 milyon olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.