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Bakırköy'de hastane bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Bakırköy'de hastane bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

16:361/07/2025, Salı
DHA
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Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesindeki ağaçlık alanda çıktı.



Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.


Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri otluk alanda çıkan yangını büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman kısa süreli paniğe neden oldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



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