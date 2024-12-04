Balon Balığı Türkiye'yi terk ediyor: Uzmanlar nedenini açıkladı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden (İKÇÜ) Dr. Öğretim Üyesi Erhan Irmak, Ege Denizi'nde deniz suyu sıcaklığının 28-29 dereceden 15 dereceye kadar gerilemesiyle görülen 'balon balığının iki türü, aslan balığı, yarım gaga' gibi balıklar olmak üzere 7 kadar egzotik türün sayısının azaldığını söyledi. Dr. Irmak, "Balıklar soğukkanlı canlılardır ve bünyesine uygun gelmeyen ortamlardan uzaklaşırlar. Egzotik türler sıcak denizlerden geldikleri için sıcak suları sever. Ege Denizi daha serin olduğu için egzotik türler pek girmiyor" dedi.

1 /7 Kızıldeniz'e bağlantısı olan Süveyş Kanalı'nın konum itibarıyla Ege ve Akdeniz'e yakın olduğunu söyleyen İKÇÜ'den Dr. Öğretim Üyesi Erhan Irmak, bu nedenle sürekli yeni türlerin geçişi olduğunu, egzotik ve bazı işgalci türlerden en çok etkilenen ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirtti.

2 /7 Akdeniz'deki deniz suyu sıcaklığı yüksek olduğu için egzotik balık türlerinin daha fazla bulunduğuna dikkat çeken Dr. Irmak, bu nedenle balon ve aslan balığının Akdeniz'de güncelliğini koruduğunu dile getirdi.



3 /7 Dr. Irmak, Ege Denizi'nde ise deniz suyu sıcaklığının 28-29 dereceden 15 dereceye kadar gerilemesiyle görülen 'balon balığının iki türü, aslan balığı ve yarım gaga' gibi balıklar olmak üzere 7 kadar egzotik türün sayısının azaldığını söyledi.

4 /7 'Egzotik türler pek girmiyor' Dr. Irmak, "Balık göç eden bir canlı. Bu sene İzmir Körfezi'nde kirlilik sorunu yaşadık. Orada da hızlı yüzücü olan balıklar, o bölgeyi terk edip, kurtuldu. Balıklar deniz suyu sıcaklığına da benzer tepki verir.





5 /7 Çünkü soğukkanlı canlılardır ve bünyesine uygun gelmeyen ortamlardan uzaklaşırlar. Egzotik türler sıcak denizlerden geldikleri için sıcak suları sever. Ege Denizi daha serin olduğu için egzotik türler pek girmiyor" ifadelerini kullandı.

6 /7 ‘Deniz suyu sıcaklığının yüksek olması kirliliğin etkisini artırıyor'

Öte yandan, körfez kirliliğindeki en büyük etkenlerden birinin kıyılardaki nüfus yoğunluğu olduğunu söyleyen Dr. Irmak, "Deniz suyu sıcaklığının yüksek olması da bu kirliliğin etkisini artırıyor. Sıcaklık, oksijen satürasyonunu düşürür.