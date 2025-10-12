Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bartın’da ender görüntü: Kent merkezine kadar indiler

Bartın’da ender görüntü: Kent merkezine kadar indiler

10:4812/10/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber

Bartın’da yiyecek aramak için kent merkezine kadar inen kurtlar, cep telefonuyla görüntülendi. Orduyeri Mahallesi’nde çalılık alanda 3 kurt gören vatandaşlar, o anlar cep telefonuyla kayda aldı. Yiyecek aramak için kent merkezine indiği belirtilen kurtlar, bir süre bir ağacın yanında bekledikten sonra ormana girerek gözden kayboldu.

Bartın’da yiyecek aramak için kent merkezine kadar inen kurtlar, cep telefonuyla görüntülendi.


Orduyeri Mahallesi’nde çalılık alanda 3 kurt gören vatandaşlar, o anlar cep telefonuyla kayda aldı.


Yiyecek aramak için kent merkezine indiği belirtilen kurtlar, bir süre bir ağacın yanında oynadıktan sonra ormana girerek gözden kayboldu.


#Bartın
#kurt
#sürpriz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kar yağışı hangi illerde olacak? Meteoroloji tahmini raporu açıklandı