Bartın’da ender görüntü: Kent merkezine kadar indiler

Bartın’da yiyecek aramak için kent merkezine kadar inen kurtlar, cep telefonuyla görüntülendi. Orduyeri Mahallesi’nde çalılık alanda 3 kurt gören vatandaşlar, o anlar cep telefonuyla kayda aldı. Yiyecek aramak için kent merkezine indiği belirtilen kurtlar, bir süre bir ağacın yanında bekledikten sonra ormana girerek gözden kayboldu.

1 /6 Bartın’da yiyecek aramak için kent merkezine kadar inen kurtlar, cep telefonuyla görüntülendi.



2 /6 Orduyeri Mahallesi’nde çalılık alanda 3 kurt gören vatandaşlar, o anlar cep telefonuyla kayda aldı.



3 /6 Yiyecek aramak için kent merkezine indiği belirtilen kurtlar, bir süre bir ağacın yanında oynadıktan sonra ormana girerek gözden kayboldu.



