Başakşehir'de feci kaza: Kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı

Kazada, kamyonet ve araç sürücüsü yaralandı. Kimlik bilgileri tespit edilemeyen iki sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgeye ulaşana kadar vatandaşlar yaralı sürücüleri sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.