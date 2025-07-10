Başakşehir’de kan donduran olay: Boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldürdü

Başakşehir'de Songül Budak (40), boşanma aşamasındaki eşi A.B. (41) tarafından silahla vurularak öldürüldü. Barışmak için evine gittiği eşini öldüren A.B., kendi evinde gözaltına alındı.

1 /7 Olay, saat 00.20 sıralarında Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B., boşanma aşamasında olduğu eşi Songül Budak'ın evine giderek kendisiyle konuşmak istedi.

2 /7 İkili arasında çıkan tartışmada A.B., yanında bulunan silahla Budak'a ateş ederek olay yerinden kaçtı. silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 /7 Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, Songül Budak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan A.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

4 /7 Şüpheli, aynı gün evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.B., adliyeye sevk edildi.

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