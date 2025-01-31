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Bataklıkta 4 saat ölüm kalım savaşı: Saplandığı yerden kimse kurtaramamıştı

Bataklıkta 4 saat ölüm kalım savaşı: Saplandığı yerden kimse kurtaramamıştı

10:0331/01/2025, Cuma
G: 31/01/2025, Cuma
DHA
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<p>Kadınlar Plajı'na gidiş yolunda dün saat 16.30 sıralarında yürüyen Fatma D., Sarısu Çayı'nda bataklığa saplandı.&nbsp;</p>
Kadınlar Plajı'na gidiş yolunda dün saat 16.30 sıralarında yürüyen Fatma D., Sarısu Çayı'nda bataklığa saplandı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Sarısu Çayı'nda bataklığa saplanıp, yaklaşık 4 saat mahsur kalan Fatma D. (36), vinçle bulunduğu yerden alınarak kurtarıldı.

Fatma D., tüm çabalarına rağmen bulunduğu yerden çıkamayınca saat 20.00 sıralarında telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbarla adrese ekipler sevk edildi.

Kısa sürede Fatma D.'nin bulunduğu yere gelen itfaiye ekibi, kurtarma çalışmalarına başladı.

Vince kendisini bağlayan bir itfaiye eri, diğer arkadaşlarının yardımıyla kalçasına kadar bataklığa saplanmış haldeki Fatma D.'nin yanına gitti.

Yarım saatlik çalışmanın ardından Fatma D.'yi bulunduğu yerden çıkaran itfaiye eri, kendisiyle beraber vince bağladıktan sonra güvenli alana çıkardı.

Sağlık ekibinin kontrolünün ardından hastaneye gitmeyi kabul etmeyen Fatma D., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

#Antalya
#Kadınlar Plajı
#Sarısu Çayı

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