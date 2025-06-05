Bayram arifesinde mezarlığa gelen vatandaşlar hayatlarının şokunu yaşadı

Mahalle muhtarı Umut Güzel, "Bugün bayram arifesi, bizim için kutsal bir gün. Gece yarısı kendini bilmeyen biri 12 mezarın taşlarını kırmış. Bu, mahallemize yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Devletimizin gerekeni yapacağına inanıyoruz. Üzücü bir olay yaşadık ama bundan sonrası yargının işi" dedi.