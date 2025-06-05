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Bayram arifesinde mezarlığa gelen vatandaşlar hayatlarının şokunu yaşadı

Bayram arifesinde mezarlığa gelen vatandaşlar hayatlarının şokunu yaşadı

13:205/06/2025, Perşembe
IHA
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Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Cumalı Mahallesi'nde arife gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar, 12 mezarın taşının kırıldığını görünce durumu polise bildirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Cumalı Mahallesi mezarlığında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, arife gününde yakınlarının kabirlerini ziyarete giden vatandaşlar, mezar taşlarının kırıldığını fark edince durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri görgü tanıklarının verdiği eşkal doğrultusunda H.S. adlı şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 

Olayın Kurban Bayramı arifesinde gerçekleşmesi mahalle sakinlerinin büyük tepkisine yol açtı.

Mahalle muhtarı Umut Güzel, "Bugün bayram arifesi, bizim için kutsal bir gün. Gece yarısı kendini bilmeyen biri 12 mezarın taşlarını kırmış. Bu, mahallemize yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Devletimizin gerekeni yapacağına inanıyoruz. Üzücü bir olay yaşadık ama bundan sonrası yargının işi" dedi.

Muhtar Güzel ayrıca geçtiğimiz hafta da aynı mezarlıkta 3 mezarın daha benzer şekilde tahrip edildiğini, o olayın faillerinin bulunamadığını söyledi.

Yaşananların ardından bazı vatandaşlar, aile yakınlarının mezarlarını tel örgüyle çevreleyerek önlem aldı.

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