Bayram günü dehşete uyanan vatandaş: Çocuklarımı bayrama değil ölüme kaldırdım

"Çocuklarımı bayrama değil, ölüme kaldırdım"

Yangın dolayısıyla mağdur olduklarını az daha kendi evlerinin de yanacağını söyleyen bir vatandaş, "Çocuklarımı bayrama değil, ölüme kaldırdım. Çoluk çocuğuma bayramı getirmedim" diye konuştu.