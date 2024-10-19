Bebek katili Özel Reyap İstanbul Hastanesi mühürlendi

Toplamda 27 kişi tutuklandı





Adalet Bakanı Tunç, dün soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, CİMER'e yapılan başvuruların ardından geçtiğimiz yılın mayıs ayında başlatılan soruşturma kapsamında bugüne kadar gözaltına alınan 47 şüpheliden 22’sinin tutuklandığını belirtip Cumhuriyet Savcısını tehdit eden çete üyelerinden 5’inin tutuklandığını ve 3’ü hakkında da adli kontrol kararı verildiğini açıklamıştı.