Bebek katili Özel Reyap İstanbul Hastanesi mühürlendi

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan bazı kişilerle iş birliği yaparak, bebek acil hastalarını önceden anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendiren ve kazanç sağlayarak bebeklerin ölümüne neden olan çeteye yönelik soruşturmada adı geçen Özel Reyap İstanbul Hastanesi'nin ruhsatları iptal edildi ve kapısına mühür vuruldu.
112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilip bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç elde edildiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'daki 9 özel hastanenin yönetimine ruhsat iptal kararı tebliğ edildi.
Söz konusu yazı üzerine soruşturmada adı geçen Özel Reyap İstanbul Hastanesi'nin ruhsatları iptal edildi.
Görevliler tarafından hastanenin kapısına mühür vuruldu.
Yenidoğan çetesi skandalı nedir?
Yenidoğan çetesi olarak bilinen zanlılar, İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan bazı kişilerle iş birliği yaparak, bebek acil hastalarını önceden anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendirmişti.
SGK'dan günlük 8 bin TL para almak için, bebekleri boş yere yoğun bakım ünitesinde bekleten canilerin bu paralarla 'alem' yaptıkları ortaya çıkmıştı.
Çete üyeleri soruşturmayı yöneten savcıyı da makamında tehdit etmişti.
REYAP İstanbul Hastanesi'nin de çalışanı olan çete lideri Doktor Fırat Sarı'ya 266 yıl hapis cezası istendi.
Toplamda 27 kişi tutuklandı
Adalet Bakanı Tunç, dün soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, CİMER'e yapılan başvuruların ardından geçtiğimiz yılın mayıs ayında başlatılan soruşturma kapsamında bugüne kadar gözaltına alınan 47 şüpheliden 22’sinin tutuklandığını belirtip Cumhuriyet Savcısını tehdit eden çete üyelerinden 5’inin tutuklandığını ve 3’ü hakkında da adli kontrol kararı verildiğini açıklamıştı.