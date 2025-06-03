Bedelli askerlik uygulamasının aşamaları görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden birisi olduğunu vurgulayan Yılmaz, Türk ulusunun ayrılmaz parçası ve ulusun hizmetinde olan TSK'nin gücünü bilim ve aklı esas alan Atatürkçü düşünce sisteminden, mutlak itaate dayalı disiplin anlayışından, sarsılmaz birlik ve beraberlik ruhundan ve daha da önemli olan bağrından çıktığı yüce Türk milletinin ona olan güveninden ve sevgisinden aldığını dile getirdi.