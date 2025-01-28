Belediye otelle iş birliği yapmış

Dönüşüm dışında bir seçenek yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem tehdidi altındaki İstanbul için bir kez daha vatandaşları Yarısı Bizden desteği ile evlerini dönüştürmeye davet etti. Kurum, “Afetlere dirençli binalar için dönüşüm dışında bir seçenek yok. Evlerimizi bir an önce dönüştürelim, daha güvenli ve sağlam bir geleceği hep birlikte inşa edelim” dedi.



