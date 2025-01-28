Yeni Şafak Gazetesi'nin 28 Ocak 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 28 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Dönüşüm dışında bir seçenek yok
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem tehdidi altındaki İstanbul için bir kez daha vatandaşları Yarısı Bizden desteği ile evlerini dönüştürmeye davet etti. Kurum, “Afetlere dirençli binalar için dönüşüm dışında bir seçenek yok. Evlerimizi bir an önce dönüştürelim, daha güvenli ve sağlam bir geleceği hep birlikte inşa edelim” dedi.
Belediye otelle iş birliği yapmış
78 kişinin can verdiği Grand Kartal Otel’de eksiklikleri tespit eden Bolu Belediyesi, oteli uyarmak yerine “denetimden kaçış yolunu” gösterdi. Otel yönetimi, itfaiyenin tespit ettiği eksiklikleri “Masraflı olur” diyerek yapmak istemeyince devreye Tanju Özcan’ın dayıoğlu olan Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener girdi. Gülener, “Denetim için verdiğiniz dilekçeyi geri çekin” diyerek akıl verdi.
Talisca coşkusu
Fenerbahçe'nin 1,5 yıllığına anlaşmaya vardığı yeni transferi Anderson Talisca, İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli taraftarların havalimanında çoşkulu şekilde karşıladığı Brezilyalı yıldız futbolcu ilk açıklamasında; "Birlikte tarih yazalım" dedi.