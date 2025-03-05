Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in son anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel (36) için, Belgrad Ormanı'nda başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Sabah saatlerinde gölete gelen dalgıçlar suda arama yaptı. Öte yandan Ece Gürel'in yaşadığı binadan çıktığı, yürüyerek durağa gittiği ve İETT otobüsü ile Belgrad Ormanı'na gittiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Pazar günü öğle saatlerinde ayrıldıktan sonra arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğine dair mesaj gönderen Ece Gürel'den bir daha haber alınamadı.
Peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Gürel için, arkadaşının ihbarı üzerine AFAD, AKUT başta olmak üzere çok sayıda arama ve kurtarma ekibi dün Belgrad Ormanı'nda arama kurtarma çalışması başlattı.
Polise Ece Gürel hakkında kayıp başvurusunda bulunan ailesi de arama çalışmalarını takip etmek için bölgeye geldi.
Ekipler hassas burunlu köpeklerle arama çalışmalarını sürdürüyor.
Son görüntüleri ortaya çıktı
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in yaşadığı binadan çıktığı, kaldırımda yürüdüğü, otobüse bineceği yere gittiği ve İETT otobüsüne bindiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
Görüntülerde, yaşadığı binadan çıkan Gürel'in otobüse gidene kadar yürümesi, daha sonra otobüse binerek yolculuk yaptığı ve otobüsten indikten sonra kaldırımda yürüdüğü anlar yer alıyor.
Kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda bulundu
Ekiplerin kızılötesi dron ile arama çalışmalarını sürdürdüğü sırada ormanın iç kısımlarında bazı eşyalar tespit edildi.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, cep telefonu, mont ve çantanın da aralarında yer aldığı bazı kişisel eşyaları buldu.
Gürel'e ait olduğu değerlendirilen eşyalar, incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Arama çalışmalarının daha geniş alanda yapılması için farklı noktalara da ekipler yönlendirildi.
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