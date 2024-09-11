|
Gündem

Beş aydır kayıp olarak aranıyordu: Öldürülüp evin bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı

21:27 - 11/09/2024 Çarşamba
DHA

Konya'da yaklaşık 5 aydır kayıp olarak aranan Çiğdem E.'nin 4 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldükten sonra bir evin bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. 4 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.

1/ 4

Konya'da yaşayan Çiğdem E.'nin 5 ay önce eve dönmemesi üzerine yakınları tarafından polise kayıp başvurusunda bulunuldu. Çiğdem E.'nin kayıp olmasını şüpheli olarak değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının son görüldüğü bölgelerden geriye dönük güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. 

2/ 4

Çalışmalar sonucunda Çiğdem E.'nin Afganistan uyruklu 4 kişiyle birlikte görüldüğünü tespit edildi. Polis, Çiğdem E.'nin kaçırılmış ya da öldürülmüş olabileceği şüphesiyle 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada Çiğdem E.'nin bıçakla öldürüldükten sonra Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Hacı Hasanbaşı Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evin bahçesine gömüldüğünü belirlendi. 

3/ 4

Bahçede yapılan kazı çalışmasında Çiğdem E.'nin cesedi bulundu. Çiğdem E.'nin cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, gözaltına alınan şüpheliler Konya Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

4/ 4

 Olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.

#Konya
#Cinayet
#Kadın
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sağlık Bakanlığı 2024 yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kura takvimi açıklandı! İşte münhal kadrolar