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Beş kişilik aile uykudayken evlerini ateşe verdiler: Nedeni ise şaşırttı

Beş kişilik aile uykudayken evlerini ateşe verdiler: Nedeni ise şaşırttı

13:0625/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
IHA
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Adana'da 3 çocuklu ailenin uykudayken evi molotofkokteyli atılarak kundaklandı. Gece vakti çocuklarıyla son anda evden çıkan baba Ali Sarıtaş korkunç olayı anlattı. Nedeni ise akıllara durgunluk verdi.

Adana’da 3 çocuklu bir ailenin yaşadığı ev, gece saatlerinde ateşe verildi.

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi 919 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk sahibi Ali (29) ve Meryem (21) Artış çiftinin evi, uyudukları sırada motosikletle gelen 2 kişi tarafından pencereden içeri molotofkokteyli atılarak kundaklandı.

Kendi imkanları ile evden çıkıp yangını söndürmeye çalışan çift, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kundaklama sonrası ev kullanılamaz hale gelirken 3 çocuklu çift sokakta kaldı.Çift, evlerinin daha önce ortak iş yaptıkları ancak sonradan husumetli oldukları akrabaları A.A. (20) tarafından kundaklandığını ileri sürdü.

"Ev sahibi de 'evimi yaptırın' diyor"

Akrabasının kendisinden 2 milyon lira haraç istediğini öne süren Artış, "Bana sürekli tehdit mesajı atıyor ve değişik yurt dışı numaralarından beni arıyorlar. 2 milyon lira haraç istiyorlar. Biz ev yanarken son anda çocuklarımızı kurtarabildik. Şikayetçi olduk, mağduruz. Burada kiracıyız, ev sahibi de 'evimi yaptırın' diyor" şeklinde konuştu.

"Akrabam bizi sürekli tehdit ediyor"

Ali Artış, "Biz çocuklarımızla uyurken akrabam A.A. tarafından evimize molotofkokteyli atıldı. Çocuklarımı ve eşimi zor kurtardım. Akrabam bizi sürekli tehdit ediyor. Geceyi akrabalarımızın yanında geçirdik. Molotofkokteyli attıktan sonra tehditli paylaşımlar yaptı" dedi.


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