Beş kişilik aile uykudayken evlerini ateşe verdiler: Nedeni ise şaşırttı

Kendi imkanları ile evden çıkıp yangını söndürmeye çalışan çift, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.