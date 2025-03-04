Beykoz Belediyesi ihaleleri WhatsApp grubundan ayarlamış: 'Beykoz Kahvecisi' ifşa oldu

200 bin TL kira veriyor

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün (sağda), emniyetteki ifadesinde görev karşılığında 65 bin TL ücret aldığını beyan ettiği, ancak 200 bin TL kira bedeli olan bir rezidansta kaldığı tespit edildi.