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Beykoz Belediyesi ihaleleri WhatsApp grubundan ayarlamış: 'Beykoz Kahvecisi' ifşa oldu

Beykoz Belediyesi ihaleleri WhatsApp grubundan ayarlamış: 'Beykoz Kahvecisi' ifşa oldu

14:164/03/2025, Salı
IHA
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Beykoz Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç örgütü kurma" suçlarından başlatılan soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı.

Görüşmeleri WhatsApp'tan yapmışlar!

Belediyeye ait ihalelere katılan şirketlerin organize şekilde hareket ettiği tespit edilirken, kritik görüşmelerin "Beykoz Kahvecisi" adlı WhatsApp grubunda yapıldığı ortaya çıktı.

Sözde rakip şirketlerin adresi aynı çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, ihalelere çağrılan 15 ana ve 60 alt şirketin çoğunun aynı adresi kullandığı, hatta araçlarının dahi ortak olduğu belirlendi.

İhaleleri gruptan ayarlamışlar

Teknik takiplerde, şirket sahiplerinin ihalelerde verilen teklifler, ödemeler ve anlaşmalar hakkında WhatsApp grubunda yazışmalar yaptığı görüldü.

200 bin TL kira veriyor

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün (sağda), emniyetteki ifadesinde görev karşılığında 65 bin TL ücret aldığını beyan ettiği, ancak 200 bin TL kira bedeli olan bir rezidansta kaldığı tespit edildi.

Belediye çalışanlarını işten çıkarmış

Tanık ifadelerine göre, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in belirli bir firmaya ihale verilmesi için çalışanlara baskı yaptığı, direnenlerin ise görev yerlerinin değiştirildiği veya işten çıkarıldığı öne sürüldü.

Polis ekiplerini böyle karşıladı

Operasyon günü sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alınan Köseler'in, takım elbise giyerek ekipleri karşıladığı öğrenildi.

#Beykoz Belediyesi
#Alaattin Köseler
#İhaleye Fesat Karıştırma
#Operasyon
#Veli Gümüş

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