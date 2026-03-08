Bingöl'de kar motoru kullanımı eğitim programı gerçekleştirildi

Arama kurtarma konusunda devletin güçlü ekiplerinin bulunduğunu belirten Çelik, şöyle konuştu:





"AFAD'ın, jandarmanın, emniyetin ekibi var ama bunların yanında sivil toplum kuruluşu olarak AKUT'u da 1999 depreminden bu yana Türkiye kamuoyu çok iyi biliyor. AKUT ekibi buradaki vatandaşlarımıza özellikle karın çok bol olduğu, yağışın olduğu dönemlerde hasta vatandaşlarımıza yardımcı olmak anlamında o zamandan bu yana hizmet veriyor. Her doğal afette, depremde, her yerde AKUT'u görmemiz açıkçası bizi de mutlu ediyor. İstiyoruz ki devletin kendi resmi ekiplerinin haricinde AKUT, İHH, SAR gibi bu işi önemseyen sivil toplum kuruluşlarımız güçlü olsun."