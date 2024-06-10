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Bir çocuk daha başıboş köpekler yüzünden ölümden döndü

15:28 - 10/06/2024 Pazartesi
DHA

Şanlıurfa'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Eylül Savuşmak yaralandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Viranşehir ilçesi Talihli Mahallesi'nde meydana geldi.

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İddiaya göre; ailesi tarlada çalıştığı sırada evlerinin önünde oyun oynayan Eylül Savuşmak'a, başıboş 2 köpek saldırdı.

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Olayı görenler taş atarak köpekleri uzaklaştırdı. 

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Yüzünden, kolundan ve bacağından yaralanan çocuk, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Daha sonra Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Eylül, kuduz aşısı yapılarak taburcu edildi.

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#Köpek Saldırısı
#Şanlıurfa
#Çocuk
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