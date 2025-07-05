Bir hafta boyunca telefonu susmadı: Yargıtay'dan emsal olacak sahte numara kararı

İzmir'de yaşayan bir kişi, tablet bilgisayar satışı için on-line ticaret sitesinde açtığı ilana irtibat numarası olarak kendi telefonunu ve bir iş yerinin sabit hat numarasını ekledi.





İlanı gören vatandaşlar, tablet bilgisayarın ücretini banka hesabına göndermesinin ardından satıcıya ulaşamayınca ilandaki sabit hattı aradı.