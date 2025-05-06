Bir il için büyük risk: Deprem kadar yıkım yapacak! Temizlememiz 10 yıl sürer

"BİR DAMLA SUYA MUHTAÇ OLACAĞIZ"





Kırkgöz su kaynağının 500 bin yıl öncesinden miras kaldığını belirten Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, “Karain Mağarasındaki ilk uygarlıkların kullandığı bir kaynak. Şu an Kırkgöz'ün çevresinde çok ciddi sanayileşme var. Kırkgöz kaynağı kirleniyor, çünkü havzası da geniş bir kaynak. Bucak'tan, yani yaklaşık 50 kilometrelik bir çaptan o kaynağın beslenimi var. Bizim Kırkgöz'ü korumamız gerekiyor ki gelecek nesillere de temiz bir su kaynağı olarak miras bırakalım. Artık kuraklık dünyanın bir sorunu. Hep diyoruz eski karlar yağmadı, eski yağmurlar yağmadı, yağmıyor. Sularımız da yavaş yavaş yok oluyor ve biz sadece izliyoruz. Bu bağlamda yine belediyelere, yerel yönetimlere ciddi iş düşüyor. Temiz su kaynaklarımızın olduğu yerlerde yapılaşmaya acilen sınırlama gerekiyor" dedi.