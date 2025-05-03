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Bodrum'da deniz ve kıyı temizliği yapıldı

Bodrum'da deniz ve kıyı temizliği yapıldı

22:063/05/2025, Cumartesi
AA
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan deniz ve kıyı temizliğinde, yaklaşık 2 ton atık toplandı.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi tarafından Gölköy Mahallesi'nde denizin içinde ve kıyıda temizlik çalışması yapıldı.

Etkinliğe, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Raşit Gödelek, Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Uğur Soyken, Bodrum Belediyesi Meclis üyesi İbrahim Özten, jandarma ekipleri, kamu kurumu çalışanları ve bölgedeki denizciler katıldı.



Temizlik çalışmasında plastik atıklar, şişeler, halat parçaları, araç lastikleri, parçalanmış yatak dahil olmak üzere yaklaşık 2 ton atık toplandı.



Atıklar, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü kamyonetine yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.



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