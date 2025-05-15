Bodrum'da inşaat yasakları başladı: 15 Ekim'de sona erecek

Denetimlerin aralıksız süreceğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Geçtiğimiz yıllarda inşaat yasağı 15 Mayıs'ta başlıyordu bazı durumlarda Valilik onayı ile 1 Haziran ve 15 Haziran'a kadar uzadığını gördük. Bu dönemde şu an öyle bir kararla karşı karşıya değiliz. O nedenle bugün itibarıyla fiili olarak Bodrum'da inşaat yasağı başlamıştır. Zabıta ve diğer birimdeki ekiplerimizle beraber inşaatlarda denetimlere başladık. Belediye hoparlörlerimizden inşaat yasağı ile ilgili çağrılarımızı yapıyoruz" dedi.