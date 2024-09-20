EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bodrum
Bodrum'da isale hattının patlaması sonucu bir marketi su bastı: Market çalışanlarını vatandaşlar kurtardı

Bodrum'da isale hattının patlaması sonucu bir marketi su bastı: Market çalışanlarını vatandaşlar kurtardı

22:4920/09/2024, Friday
AA
Sonraki haber

Muğla'nın Bodrum ilçesinde isale hattının patlaması sonucu bir zincir market şubesini su bastı, içeride mahsur kalan iki çalışan vatandaşlarca kurtarıldı. Belediye ekipleri, isale hattının suyunu kesti, bölgede güvenlik tedbiri aldı. Ürünlerin yerlere saçıldığı markette büyük çapta hasar meydana geldi.

Geriş Mahallesi Erdemli Caddesi'ndeki su isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama dolayısıyla yolda büyük bir çukur oluşurken, çıkan tazyikli su yakındaki bir zincir marketin içine doldu.



Markette mahsur kalan 2 çalışan, bölgedeki vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı.



İhbarın ardından bölgeye gelen belediye ekipleri, isale hattının suyunu kesti, bölgede güvenlik tedbiri aldı. Ürünlerin yerlere saçıldığı markette büyük çapta hasar meydana geldi.



Vatandaşlarca kurtarılan mağaza müdürü Aslı Gezgünç, gazetecilere, arkadaşıyla birlikte içeride olduğu sırada bir anda tazyikli suyun markete dolduğunu söyledi.



Gezgünç, "Kapıları açmaya çalıştık ancak açamadık. Daha sonra vatandaşlar bizi kolumuzdan çekerek dışarı çıkardı. Mağazamız kullanılamaz hale geldi." diye konuştu.



Belediye ekiplerince bölgede onarım çalışması başlatıldı.



#Muğla
#Bodrum
#İsale

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 KPSS lise sonucu sorgulama ekranı...