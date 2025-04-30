Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Bodrum'da sağanak etkili oldu: Sel suları nedeniyle deniz renk değiştirdi

Bodrum'da sağanak etkili oldu: Sel suları nedeniyle deniz renk değiştirdi

18:2330/04/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle derelerin debisi yükseldi, yollar göle döndü. Sel suları nedeniyle denizin rengi kahverengine döndü.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün Muğla ve çevresi için yaptığı sağanak uyarısının ardından Bodrum'da öğle saatlerinde yağış başladı. Sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşatırken, derelerin debisi yükseldi. 

 Gümbet Mahallesi'nde 4 araç derede kaldı. Sürücüler araçlarına ulaşamadı.

Belediye ekiplerince dereye giden yollar şeritle kapatıldı. Mazgallar tıkanırken, sel suları nedeniyle denizin rengi kahverengiye dönüştü.

Öte yandan, yağmurun yarın ve cuma günü meteoroloji tahminlerine göre aralıklarla sürmesi bekleniyor.

#Muğla
#Bodrum
#Sağanak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara Valiliği saat vererek uyardı: 1 Mayıs'ta hava değişecek