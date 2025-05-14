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Bodrum'da sezon hazırlığı başladı: Deniz dibi temizliği yapıldı

Bodrum'da sezon hazırlığı başladı: Deniz dibi temizliği yapıldı

16:4014/05/2025, Çarşamba
AA
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibindeki atıkları çıkardı. Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla 11 yıldır sürdürülen temizlik çalışmalarına bu sene Kumbahçe Sahili'nden başlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibindeki atıkları çıkardı.

Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla 11 yıldır sürdürülen temizlik çalışmalarına bu sene Kumbahçe Sahili'nden başlandı.



Etkinliğe Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu ve Meclis Üyesi Candan Topdemir'in aralarında bulunduğu belediye yetkilileri katıldı.


Belediye çalışanlarından oluşan gönüllü dalış ekibinin yer aldığı temizlikte, denizden çıkarılan yaklaşık 50 kilogram atık, meydanda sergilendi. Çıkarılan atık miktarının az olması katılımcıları sevindirdi.



Deniz dibi temizlik çalışması, 21 Mayıs'ta Gümbet Mahallesi'nde devam edecek.


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