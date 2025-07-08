Boğaz ağrısı şikayetiyle gitti cenazesi çıktı: 3 çocuk annesi 55 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Yoğun bakımda yer bulamadık, Reyhanlı'da bulunan özel hastaneye götürdük. Orada 55 gün yoğun bakımda kaldı, orada hiç kendine gelmedi. Hiçbir şey hissetmedi ve eşim vefat etti. Boğaz ağrısı için gitmişti ve sonrasında eşim vefat etti. 3 çocuğumuz var, 2 kızım ve 1 oğlumuz var. Yetkililerden soruşturma bekliyoruz. Eşimde hiçbir rahatsızlık yoktu, boğaz ağrısıyla acile götürüyoruz ve iğne vurmalarıyla kalbi duruyor. Boğaz ağrısı için gitmişti eşim, 55 gün sonra vefat etti. Çok üzüntülüyüz 3 evladımız yetim kaldı" dedi.