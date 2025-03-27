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Boğazköy Baraj Göleti'nde korkutan görüntü: İnceleme başlatıldı

Boğazköy Baraj Göleti'nde korkutan görüntü: İnceleme başlatıldı

18:1627/03/2025, Perşembe
AA
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Boğazköy Baraj Göleti'ndeki balık ölümleri nedeniyle inceleme başlatıldı.

İlçeye bağlı Hamzabey Mahallesi'ndeki gölette ölü balıkları fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye giden Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptı.



İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Boğazköy Baraj Göleti'nin bir bölümünde mevsimsel şartlar nedeniyle suların ciddi oranda çekildiğini, suyun azaldığı kısımda kalan balıkların öldüğünü belirtti.



Söz konusu bölgede bazı balıkların da ölmek üzere olduğunun gözlemlendiğini belirten Arslan, "Olay yerinden su ve balık numunesi alınarak incelenmek üzere Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmiştir." ifadesini kullandı.



#Bursa
#Boğazköy Baraj Göleti
#Balık

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