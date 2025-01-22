"Ciğerim yanıyor, meleğimi kaybettim"





Baba Macit Karataşlı ise, "Ciğerim yanıyor, meleğimi kaybettim. Hiçbir önlem yoktu. Yangın merdiveni yok, ne alarm ne dedektör var. Biz çarşafı aşağıya sarkıttık. Özüm ablaları ile kalıyordu, biz eşimle kalıyorduk. O uyandı, bizi uyandırdı. Tesadüf odasının karşısında asansör var. 'Hadi gidiyoruz çabuk' deyince oda panikle koşmuş binmiş asansöre, orda hepsi birden vefat etti. Kime ne diyeyim? Bu memlekette ucuz insan hayatı. O suçu ötekine atıyor o da ötekine atıyor. Kim suçlu burada biz suçluyuz” dedi.