Eminönü'nde esnaf olan Veysel Sümer, "Aslında o kadar boykot edilmesi gereken ürünler, mağazalar varken, İsrail'e karşı ürünlerin boykot edilmesi gerekirken bugün Türk markalara boykot yapılmasını çok yanlış buluyorum. Bence boykot hiçbir şekilde işe yaramadı. Kendi kesimlerince belki yaramış olabilir ama diğer kesimi hiçbir şekilde vurmadı" dedi.