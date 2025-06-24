Tek tıkla tüm hesapları boşalttılar





Yapılan çalışmalarda, dolandırıcıların vatandaşlara "promosyon ödemesi yapılacak" ya da "kredi kartı aidatı iadesi var" gibi mesajlar göndererek sahte linklere yönlendirdiği belirlendi. Bu bağlantılara tıklayan vatandaşların cep telefonları ele geçirildi, mobil bankacılık uygulamaları üzerinden hesaplara girilerek işlem yapıldı.



