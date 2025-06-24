Telefonunuza "Promosyon ödemeniz hazır", "Kart ücretiniz iade edilecek" gibi bir mesaj geldiyse dikkat! İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, sahte SMS ve linklerle banka hesaplarını ele geçirip milyonlarca lira vurgun yapan 8 kişi yakalandı. Dolandırıcılar, vatandaşları önce inandırdı, sonra tek tıkla tüm hesaplarını boşalttı.
Dolandırıcılar bu kez cep telefonlarına gönderilen sahte mesajlarla vatandaşların banka bilgilerini ele geçirdi. Promosyon ya da kart iadesi bahanesiyle kandırılan kişiler, linke tıklayınca hesaplarını kaybetti. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 1 milyon TL’lik vurgun ortaya çıktı.
Sahte SMS ile hesapları ele geçirdiler
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbarlar üzerine 24 Mart’ta teknik ve fiziki takibe başladı.
Tek tıkla tüm hesapları boşalttılar
Yapılan çalışmalarda, dolandırıcıların vatandaşlara "promosyon ödemesi yapılacak" ya da "kredi kartı aidatı iadesi var" gibi mesajlar göndererek sahte linklere yönlendirdiği belirlendi. Bu bağlantılara tıklayan vatandaşların cep telefonları ele geçirildi, mobil bankacılık uygulamaları üzerinden hesaplara girilerek işlem yapıldı.
Operasyon beş ilde eş zamanlı yapıldı
Yürütülen takip sonucunda şüpheliler tek tek tespit edildi. İstanbul merkezli olarak Ordu, Konya, Bursa ve Eskişehir’de belirlenen adreslere Özel Harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı baskın düzenlendi.
8 kurbandan yaklaşık 1 milyon lira aldılar
Polis ekipleri, dolandırıcıların aynı yöntemle toplam 8 vatandaşı mağdur ettiğini ve yaklaşık 1 milyon liralık vurgun gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı.
Şüphelilerin, vatandaşları para alacakları inancıyla yönlendirdikleri ve sonrasında tüm banka bilgilerini ele geçirerek hesaplarını boşalttıkları tespit edildi.
Adliyeye sevk edildiler
Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
8 kişiden 3’ü tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.