Bu tefeciyle ne işin var?

İBB’deki yolsuzluğa yönelik dördüncü dalga operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı listesindeki Süleyman Aslan ismi dikkat çekti. Seçil Erzan’ın fon vurgunu davasıyla Türkiye’nin adını duyduğu firari Aslan'ın İmamoğlu ile geçmişi 17 yıl öncesine dayanıyor. İmamoğlu, ortağı olduğu Bey İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti.’deki tüm hissesini, 13 Mart 2008 tarihinde 640 bin TL’ye Süleyman Aslan’a devretmiş. O dönemki 520 bin dolarlık hisse devri, bugünkü kurla 20,2 milyon liraya tekabül ediyor.