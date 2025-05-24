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Yeni Şafak Gazetesi'nin 24 Mayıs 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Üretici KOBİ'ye 30 milyar liralık kredi müjdesi
Reel sektörü destekleme çalışmaları çerçevesinde hazırlanan yeni kefalet paketiyle imalatçı KOBİ'lere 30 milyar lira kredi verilecek. Yatırım başına kredi üst limiti 30 milyon TL, işletme harcaması üst limiti ise 15 milyon TL olacak. Bakan Şimşek, "Protokal aşaması tamamlandı, paket yakında kullanıma açılacak" dedi.
Bu tefeciyle ne işin var?
İBB’deki yolsuzluğa yönelik dördüncü dalga operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı listesindeki Süleyman Aslan ismi dikkat çekti. Seçil Erzan’ın fon vurgunu davasıyla Türkiye’nin adını duyduğu firari Aslan'ın İmamoğlu ile geçmişi 17 yıl öncesine dayanıyor. İmamoğlu, ortağı olduğu Bey İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti.’deki tüm hissesini, 13 Mart 2008 tarihinde 640 bin TL’ye Süleyman Aslan’a devretmiş. O dönemki 520 bin dolarlık hisse devri, bugünkü kurla 20,2 milyon liraya tekabül ediyor.
Şampiyon İzmir’de
Süper Lig’de geçen hafta şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, 37. hafta maçında bugün Göztepe’ye konuk oluyor. As oyuncularını İstanbul'da bırakan sarıkırmızılı takım, bu sezon ligde ilk kez 7 maçlık galibiyet serisine ulaşmak için sahaya çıkacak.