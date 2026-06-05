Başkan Işık, "Gürsu’nun geleceğine yer açılıyor, Eski PTT binası kalkıyor, Gürsu’nun yeni meydanı yükseliyor. Bursa’nın en modern ve en yeni meydanlarından biri olacak Gürsu Kent Meydanı için, eski PTT binasını kaldırarak geçmişin hatıralarını saygıyla yad ediyor ve ilçemizin geleceğine hep birlikte yer açıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba’nın katılımlarıyla gerçekleştireceğimiz bu anlamlı ve tarihi ana tanıklık etmek üzere tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.



