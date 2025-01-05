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Yüzlerce kişinin gözü önünde dehşet: Kanlar içinde yere yığıldı

Yüzlerce kişinin gözü önünde dehşet: Kanlar içinde yere yığıldı

19:045/01/2025, Pazar
DHA
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sinir krizi geçirdiği ileri sürülen bir kişi, alışveriş merkezinin önünde yüzlerce kişinin arasında amcasını defalarca bıçakladı. Amca, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken saldırgan ise ekiplerce gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Kadir Z. ile amcası Efe Z. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Kadir Z., yanındaki bıçakla amcasını defalarca bıçakladı. Efe Z. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliye çevredekiler müdahale etti. 

 İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadir Z. gözaltına alınırken, ağır yaralanan Efe Z., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede tedaviye alındı. Vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbesi alan Efe Z.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

YERDE DE BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİ


Öte yandan, olay çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, Kadir Z.'nin amcasını bıçakladığı, yere düştükten sonra da bıçaklamaya devam ettiği, çevredekilerin araya girerek şüpheliyi uzaklaştırdığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#Bursa
#Cinayet
#Bıçaklama

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