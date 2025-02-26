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Bursa'da fiyat denetimleri: Ramazan'ın sonuna kadar devam edecek

Bursa'da fiyat denetimleri: Ramazan'ın sonuna kadar devam edecek

12:5326/02/2025, Çarşamba
AA
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Bursa'da ramazan ayı öncesinde toptancı, market, restoran ve kafelere yönelik fiyat denetimi yapıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, restoran ve kafelerde, tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin kontrollerde bulundu.

Marketlerde de denetim yapan ekipler, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Ekipler faturaları inceledi, gramaj kontrolü gerçekleştirdi.

Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar'ın da katıldığı denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen bazı işletmelere idari para cezası verildi.

Ekipler, gıda toptancılarında da fiyat tespit denetimleri yaptı.

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Denetimlerin ramazan ayı süresince devam edeceği öğrenildi.

#Bursa
#2025 Ramazan
#Ticaret Bakanlığı
#Fiyat Denetimi

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