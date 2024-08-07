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Bursa'da tekstil fabrikasında korkutan yangın

07:47 - 7/08/2024 Çarşamba
IHA
<p>Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.</p>
Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde, tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

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Yangın, Kestel ilçesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan tekstil fabrikasında çıktı. 

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Alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar 112 ekiplerine ihbarda bulunurken, çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri metrelerce yükselen alevlere müdahale etti.

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Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. 

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Maddi hasarın meydana geldiği iş yerinde soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

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Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

#Bursa
#Yangın
#Tekstil Fabrikası
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