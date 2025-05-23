Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 540 şüpheli tutuklandı

Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre, ele geçirilen suç unsurları ve maddeler şu şekilde açıklandı;"966 bin adet sentetik ecza tablet, 53 bin adet ecstasy, 75 kilogram metamfetamin, 25 kilogram sentetik kannabinoid, 12 kilogram sentetik kannabinoid ham maddesi, 18 kilogram skunk, 13 kilogram kokain, 12 kilogram esrar, 1.600 kök kenevir, 81 adet ruhsatsız tabanca ve 973 adet fişek.