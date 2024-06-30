|
Gündem

Bursa'daki yangın ormana sıçradı: Küçükbaş hayvanlar telef oldu

15:57 - 30/06/2024 Pazar
IHA
<p>İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sürüyor.</p>
İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

1/ 8

Çiftliğe sıçrayan yangında küçükbaş hayvanlar telef oldu. 

2/ 8

Yangının büyüklüğü havadan görüntülendi.

3/ 8

Yangın, Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde makilik alanda çıktı. 

4/ 8

Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 

5/ 8

Yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. 

6/ 8

Çiftliğe sıçrayan yangında küçükbaş hayvanlar telef oldu.

7/ 8

Havadan 1 helikopter, karadan ise arazöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. 

8/ 8

Yangının boyutu dron ile görüntülendi.

#Bursa
#Yangın
#Orman
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte başvuru takvimi...